Discipline, Schalke 04 : la mise au point de l'agent de Nabil Bentaleb

Suspendu par Schalke 04 et en fin de contrat en juin 2021, Nabil Bentaleb (7 apparitions en Bundesliga) n'a plus aucun avenir au sein du club actuellement dernier de Bundesliga. Une décision radicale et une situation incompréhensive pour le joueur, comme l'explique son représentant dans les colonnes de Sport1. «Nabil est très surpris par cette suspension d'autant qu'il n'a été impliqué dans aucun incident lors des derniers matches. Il était absolument professionnel depuis le début de la saison. La semaine dernière, il a même accepté une baisse de salaire pour montrer son respect pour le club et renforcer l'esprit d'équipe», explique-t-il.

Au lieu de cela, Nabil Bentaleb pourrait bien ne plus jamais reporter la tunique du club de la Ruhr. De quoi énerver passablement l'agent du milieu de terrain international algérien qui n'exclut pas un recours juridique. «Nous regrettons beaucoup cette décision injuste. Nous prendrons le temps d'étudier l'affaire attentivement. Il faut que ses droits soient respectés». L'affaire n'en est sans doute qu'à ses débuts...