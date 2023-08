Vidéo : la soirée cauchemardesque d’Alexander Nübel face à Leipzig

Alexander Nübel fait encore parler de lui. Vendredi soir, le RB Leipzig a étrillé Stuttgart à la maison (5-1), grâce à des réalisations de Loïs Openda ou encore Xavi Simons notamment. Les hommes de Marco Rose semblent déjà en forme et confirment qu’il faudra compter sur eux cette saison en Bundesliga pour faire peur au Bayern Munich. Ce dernier qui a justement prêté Alexander Nübel à Stuttgart cet été, et ce malgré l’indisponibilité de Manuel Neuer, encore blessé.

La suite après cette publicité

Alors que son équipe menait au score (0-1), Nübel se rate complètement sur son dégagement et voit le ballon contré par Benjamin Henrichs (51e). Puis, dans la foulée, l’ancien portier de l’AS Monaco se trompe une nouvelle fois et ne parvient pas à capter un centre de Yussuf Poulsen, conclu par Loïs Openda. Heureusement pour le gardien de Stuttgart, le but est annulé, hors-jeu. Ce qui n’a pas empêché Leipzig de rouler sur la deuxième période de la rencontre, inscrivant leurs cinq buts en moins de 30 minutes. Alexander Nübel va vite devoir se reprendre, au risque de connaître un succès aussi mitigé que sur le Rocher.