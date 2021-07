Asics dévoile une nouvelle chaussure signature pour Andrés Iniesta

Alors que la sélection espagnole a épaté le monde du football en réalisant un bel Euro, Andres Iniesta, légende de la Roja, vient lui de se distinguer dans le monde de l'équipementier en recevant une toute nouvelle paire de crampons Asics spécialement conçue en son honneur.

Omniprésent dans le monde du running et du streetwear, Asics essaye tant bien que mal de se frayer un chemin sur le marché du football dominé par les mastodontes que sont Nike, adidas et Puma. Pour tenter de remédier au manque de lumière dont elle bénéficie dans le sport le plus populaire du monde, la marque japonaise profite de l'aura d'Andrés Iniesta via son partenariat avec le Vissel Kobe.

Alors que l'ancien maestro du Barça a longtemps évolué avec des chaussures Nike, il est devenu ambassadeur de l'équipementier nippon dès son arrivée à Kobe en 2018. Depuis, Don Andrés a eu droit à plusieurs paires de crampons inédites et notamment un nouveau coloris de l'Ultrezza AI en février dernier. En ce mois de juillet, Asics dévoile l'Ultrezza II alors que le championnat japonais de J-League est loin d'être terminé contrairement aux championnats européens.

La deuxième génération de la paire dédiée au champion du monde 2010 présente des ajustements techniques mineurs et un tout nouveau coloris mi-jaune mi-vert ultra flashy avec les logos d'Iniesta et de la marque japonaise en noir. Au niveau des technologies, on retrouve la même formule avec un matériau synthétique sur la partie arrière du pied et le légendaire cuir de kangourou à l'avant pour offrir un confort et un toucher de balle inégalable. Asics a conservé son talon surélevé de 5mm par rapport à la pointe du pied mais a en revanche modifié la semelle en installant la technologie Flytefoam à la place de la technologie Fuze Gel afin d'optimiser le confort et le dynamisme de la paire.