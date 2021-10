Shakhtar-Real Madrid : la réaction à chaud de Karim Benzema

Encore une belle soirée pour Benzema ! Le Français, auteur du dernier but de la rencontre lors de la victoire 5-0 des Merengues face au Shakhtar, a été élu homme du match. Il avait logiquement le sourire à la fin de la rencontre lorsqu'il a été interrogé par Movistar, diffuseur de la Ligue des Champions en Espagne.

« C'était un match très important, on a fait un bon match, on mérite la victoire. J'espère que ça va continuer comme ça pour moi, aider l'équipe, gagner, si je peux aider avec des buts et des passes décisives, c'est mieux pour tout le monde. C'est une bonne équipe, le premier quart d'heure ils nous ont mis la pression, mais on a bien dominé. Le Clasico, on y pense pas encore, cette victoire c'est un bonus pour notre confiance, demain on pensera au Clasico », a confié le Français. Et pourquoi pas commencer à penser au Ballon d'Or.