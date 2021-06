Euro 2020 : Arsène Wenger loue le potentiel des Bleus

Consultant pour beIN Sports pendant l'Euro 2020, Arsène Wenger reste un observateur privilégié de l'équipe de France. L'ancien manager d'Arsenal a suivi avec assiduité le parcours des Bleus dans le groupe F. Dans une interview accordée au Parisien, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco a surtout souligné le potentiel encore inexploité des Français. Celui-ci pourrait permettre aux champions du monde 2018 d'aller loin dans la compétition à en croire Wenger.

« La France m’inspire avant tout un potentiel. On sent qu’il y a toujours la ressource nécessaire pour la faire la différence quand il le faut. Il n’y a pas la constance dans le jeu sur quatre-vingt-dix minutes mais il y a une forme de sécurité qui existe, à la fois offensive et défensive. On sent que s’il faut vraiment on peut encore en mettre un. Contre le Portugal on a joué avec une forme de contrôle. Je pense que les joueurs n’en sont pas conscients mais ça se ressent. On n’a pas puisé dans nos ressources pour mettre du rythme ou provoquer la faute chez l’adversaire. On a assez de talent pour gagner le match sans, pour l’instant, nous pousser à bout, » a ainsi décrypté le technicien français. Espérons que son expertise se vérifiera à partir de lundi face à la Suisse...