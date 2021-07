OL : La réaction d'Anthony Lopes après la défaite contre le Sporting

En stage au Portugal, l'Olympique Lyonnais s'est incliné contre le Sporting Portugal (3-2) à l'occasion de son cinquième match de préparation et avant d'affronter le FC Porto, le 31 juillet. Après une logique défaite au terme d'un match peu maitrisé et marqué par un trop grand nombre d'erreurs défensives, Anthony Lopes, le gardien rhodanien, s'est exprimé.

«On est là pour travailler les principes dictés par le coach. Aujourd'hui c'était difficile mais ces matchs sont faits pour ça. On a encore du travail avant le début de la saison (...) On est tombé sur une très belle équipe. On sait qu'on a encore du travail et on sait quels points on doit améliorer. On a encore deux semaines pour progresser avant le début du championnat», a-t-il expliqué au micro de OLTV. Avant de reprendre la Ligue 1 contre Brest, les hommes de Peter Bosz doivent encore travailler quelques automatismes.