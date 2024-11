Rennes : Jorge Sampaoli déclenche sa première polémique

L’arrivée de Jorge Sampaoli au Stade Rennais en a surpris plus d’un. Comment le club breton, réputé pour avoir un environnement plutôt calme et tranquille, a-t-il pu choisir un entraîneur à fort caractère et pas vraiment habitué à rester très longtemps dans ses clubs ? À l’heure où beaucoup se demandent quand se produira le premier accroc avec l’Argentin, ce dernier a réussi à provoquer une première polémique. Mais pas en France.

La suite après cette publicité

Interrogé mardi dernier sur la sensation qu’il éprouvait au moment de faire son retour en Ligue 1, Sampaoli avait expliqué son enthousiasme de retrouver un championnat compétitif en rappelant que la France savait sortir régulièrement de gros talents, à défaut d’avoir le championnat le plus coté. «J’aime beaucoup la Ligue 1, la façon dont les équipes jouent. Je pense que les meilleurs joueurs du monde viennent de France et du Brésil.» Et cette déclaration n’a pas plu dans son pays. Interrogé à ce sujet, le sélectionneur des champions du monde en titre, Lionel Scaloni n’y a pas prêté attention. « Je n’ai pas vu ce qu’il a dit, mais chacun a son opinion. »

«C’est un coach qu’on n’aime pas ici»

En revanche, les médias locaux n’ont pas spécialement apprécié de voir l’un des leurs faire la publicité du rival ancestral brésilien et du nouvel ennemi français. Et forcément, ils n’ont pas manqué l’occasion d’égratigner El Pelado (le chauve). « La déclaration polémique de Sampaoli après son arrivée à Rennes » (TyC Sports), « La tirade de Sampaoli contre le football argentin alors qu’il prend les rênes d’un club de Ligue 1 en proie à la relégation » (Clarin), « Sampaoli a oublié l’Argentine et a exaspéré les supporters depuis la France » (El Destape). Une vague de critiques plutôt féroces qui ne surprend pas Claudio Mauri, journaliste à La Nacion.

La suite après cette publicité

« Sampaoli, c’est un entraîneur qui provoque beaucoup de rejet en Argentine. Il n’est pas aimé à cause de sa personnalité, mais aussi parce qu’il représente le dernier épisode chaotique de la sélection lors du Mondial 2018 en Russie. Sa relation avec l’équipe, l’élimination face à la France… Ici, il a un profil qui ne plaît pas. Il n’a pas bien fait jouer la sélection alors que c’est tout le contraire avec Scaloni qui a calmé tout ça. C’est un coach qu’on n’aime pas ici aussi parce qu’il n’a aucun lien avec un club important d’Argentine. Il a développé sa carrière d’entraîneur à l’étranger, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe. Ici, il n’est lié à aucun club, grand ou petit. Personne ne le défend », nous a-t-il fait savoir. Le printemps est arrivé en Argentine, mais Sampaoli est déjà rhabillé pour le prochain hiver.