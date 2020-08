Barça : Koeman veut une réunion avec Bartomeu et Messi

C'est la panique au FC Barcelone depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-8). Quique Setién est déjà parti, remplacé par Ronald Koeman, ce qui suffirait pas à retenir Lionel Messi qui a émis ses envies de départ. L'urgence est de mise et les dirigeants catalans risquent de tout tenter pour retenir l'Argentin.

À commencer par Ronald Koeman lui-même. Absent quelques jours de Barcelone pour raisons personnelles, le technicien néerlandais est rentré en Catalogne, et avec de nouvelles intentions. Et de nouvelles motivations pour convaincre la Pulga de rester. Une première réunion n'avait pas porté ses fruits, mais le nouveau coach du Barça n'aurait pas jeté les armes et souhaiterait en organiser une nouvelle, cette fois-ci en présence de Josep Bartomeu, selon Sport. Il devrait exposer son projet pour la saison à venir, un plaidoyer qui ressemble à une dernière chance.