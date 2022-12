Barça : Ferran Torres encense Xavi

Le football n’est pas qu’une simple affaire de statistiques. Interrogé pour le média du club barcelonais, Ferran Torres (22 ans) a tenu à le rappeler. En 44 apparitions toutes compétitions confondues, l’attaquant espagnol a ainsi trouvé le chemin des filets à 12 reprises pour sept passes décisives. Malgré tout, le Blaugrana a voulu préciser les demandes de son entraîneur, Xavi. Des attentes bien plus larges que le seul fait de marquer.

«Xavi m’a aidé à m’améliorer sur l’aile gauche, en tant qu’attaquant. Il m’a aidé à comprendre comment recevoir de l’arrière et jouer. Il me donne une confiance totale et c’est la clé pour un joueur, continuer à travailler et le faire avec motivation. Je pense que lorsque je joue en tant que titulaire ou quelles que soient les minutes que je reçois, j’apporte quelque chose de différent à l’équipe, en m’infiltrant dans l’espace. Les gens jugent par les buts, mais je ne suis pas un attaquant en tant que tel. Je dois générer d’autres choses et l’objectif est une récompense pour le travail accompli. Que vous êtes dans une bonne position», a ainsi lancé l’ancien joueur de City pour Barça TV.

