Barça : Miralem Pjanic ne comprend toujours pas son faible temps de jeu

Six mois après son arrivée au FC Barcelone, Miralem Pjanic est toujours frustré par son faible temps de jeu. Transféré de la Juventus Turin, le milieu de terrain de 30 ans n'a démarré que 5 rencontres de Liga, soit une de moins qu'en Ligue des Champions, qu'il s'apprête à retrouver mardi soir en 8e de finale aller face au PSG (à suivre en live commenté sur FM). En attendant ce match très attendu, le Bosnien s'est à nouveau plaint de sa situation de remplaçant à Téléfoot ce dimanche matin.

«Ce n’est pas que j’ai beaucoup d’échanges. J’ai joué dans tous les clubs où j’étais et avec tous les entraîneurs que j’ai eus. Arrivé dans une situation comme ça, qui ne m’est jamais arrivée, bien sûr que ce n’est pas facile. Je l’accepte très difficilement. Les raisons exactes, je ne les connais pas sur le temps de jeu espéré. Je me focalise sur le travail mais il faut accepter ça même si je ne suis pas d’accord. Je suis venu ici pour gagner des titres et marquer mon empreinte si possible. » Pjanic n'a pas dit son dernier mot.