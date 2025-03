Le coup de gueule d’Eric Di Meco contre les présidents de Ligue 1

Brillant contre l’OGC Nice ce dimanche, Thiago Almada a été élu homme du match par la Rédaction FM, et confirme son statut de joyau du football argentin malgré son arrivée tardive en Europe. Une arrivée qui ne semble pas plaire aux autres clubs de Ligue 1, qui déposent un à un leur réserve auprès de la Ligue contre sa présence dans le groupe, l’OL étant normalement interdit de recrutement cet hiver.

Des réserves qui tournent au ridicule pour Eric Di Meco, qui accuse Nasser Al-Khelaifi de les commanditer une à une. «À Brest on a porté réclamation mais que c’est Jean-Pierre Caillot qui a expliqué à Brest comment il fallait faire pour porter réclamation parce qu’eux ne savaient pas donc on leur a tenu le stylo pour porter réclamation. Donc on a compris que les 'Jean-Bière’ font en sorte de plaire à Don Nasser. Ça fait vraiment mafia», dénonce le consultant de RMC. Pour rappel, le président niçois Jean-Pierre Rivière avait expliqué au micro de DAZN qu’il avait simplement «tenu sa parole en présentant cette réserve», sans toutefois mentionner à qui il l’avait donnée, mais qu’il n’avait rien contre l’OL et sa direction. Une situation qui devrait durer tant que Thiago Almada brillera sur les pelouses françaises…