Nice - OL : les notes du match

Après son précieux succès en Roumanie contre le Steaua Bucarest en Ligue Europa, l’OL retrouvait le chemin de la Ligue 1. En effet, ce dimanche soir, la 25e journée du championnat se poursuivait avec notamment un duel entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Aiglons, sans Franck Haise suspendu, s’organisaient dans un 3-4-3 avec Marcin Bulka qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Moïse Bombïto, Youssouf Ndayishimiye et Dante Bonfim. Hichem Boudaoui et Baptiste Santamaria se retrouvaient dans l’entrejeu avec Jonathan Clauss et Melvin Bard qui officiaient comme pistons. En pointe, Evann Guessand était épaulé par Gaëtan Laborde et Mohamed-Ali Cho. De leur côté, les Gones, privés de Paulo Fonseca suspendu 9 mois, s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain était assuré par Nemanja Matic et Tanner Tessmann avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Alexandre Lacazette était accompagné dans les couloirs par Thiago Almada préféré à Rayan Cherki ainsi que Malick Fofana. Très rapidement, les locaux imposaient un pressing haut et intense avec notamment Melvin Bard sur Saël Kumbedi dans le camp lyonnais. Le latéral niçois a récupéré le ballon et poussé son homologue à la faute, qui a valu un carton jaune à Saël Kumbedi (4e).

La première période a été presque à sens unique en faveur des Aiglons. Pressé haut par Evann Guessand dans sa surface, Moussa Niakhaté a perdu le ballon avant de le récupérer in extremis, évitant une grosse occasion pour Nice (10e). Guessand a ensuite servi Jonathan Clauss, dont le centre puissant a trouvé Mohamed-Ali Cho au premier poteau, mais sa déviation a été repoussée en corner par Lucas Perri (18e). La domination niçoise n’était pas terminée. Nice a récupéré haut avant que Cho, en repiquant vers la surface, ne soit stoppé par un tacle autoritaire de Clinton Mata. Le ballon, après un rebond sur Guessand, a été capté par Perri (20e). A la demi-heure, Gaëtan Laborde a vu sa tête à bout portant, sur un centre de Melvin Bard, détournée sur le poteau par Niakhaté (32e). Le travail de pressing de Nice restait excellent. L’Olympique Lyonnais avait bien du mal à s’extraire de son camp. Sous une énorme pluie, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge à la pause malgré une supériorité nette et sans bavure des locaux.

Le sauveur s’appelle Rayan Cherki

Comme en première période, Nice a mis en difficulté Lyon avec son pressing, mais les Gones ont tenté de remonter leur bloc malgré des conditions compliquées sous une pluie battante. Sur la gauche, Thiago Almada a servi Nicolás Tagliafico, dont le centre vers le second poteau a trouvé Corentin Tolisso, mais sa tête est passée au-dessus du but niçois (59e). Pour amener un peu de sang neuf, le staff lyonnais a opéré quelques changements, avec les entrées notamment de Rayan Cherki. Un peu plus tard, Tolisso a récupéré haut avant de lancer Almada, qui a décalé Rayan Cherki à l’entrée de la surface. Ce dernier s’est avancé et a ajusté Marcin Bułka pour marquer (78e, 0-1). De son côté, Evann Guessand, servi sur la droite par Pablo Rosario, a tenté sa chance dans un angle fermé, mais Lucas Perri a repoussé en corner (80e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 65 25 +46 20 5 0 70 24 2 Marseille 49 25 +22 15 4 6 52 30 3 Nice 46 25 +19 13 7 5 49 30 4 Monaco 44 25 +17 13 5 7 49 32 5 Lille 44 25 +13 12 8 5 40 27 6 Lyon 42 25 +15 12 6 7 46 31 7 Strasbourg 40 25 +7 11 7 7 39 32 Voir le classement complet

Déterminés à l’idée de se mettre à l’abri, les Lyonnais ont marqué le but du break. Thiago Almada a remonté le ballon et a servi plein axe Ernest Nuamah. Ce dernier a fixé Dante Bonfim à 25 mètres des cages avant de loger le ballon dans la lucarne gauche de Marcin Bułka (83e, 0-2). Servi en retrait dans l’axe par Ernest Nuamah devant la surface niçoise, Georges Mikautadze s’est déporté sur la droite avant d’armer un tir croisé à ras de terre. Marcin Bułka a repoussé la tentative (87e). Au classement, l’OL prend trois points très importants et grimpe à la 6ème position, tandis que l’OGC Nice perd l’occasion de profiter du revers de l’OM samedi pour prendre la 2ème place du classement. Les Aiglons restent donc à la 3ème position de la Ligue 1. Le weekend prochain, les Gones accueilleront Le Havre à domicile, alors que les Aiglons joueront encore à domicile, mais cette fois-ci contre l’AJ Auxerre, lors de la 26e journée du championnat de France.

L’homme du match : Thiago Almada (7,5) : titularisé pour la deuxième fois de suite en Ligue 1, l’Argentin a été satisfaisant ce soir. Toujours mobile, il s’est rendu très souvent disponible pour ses coéquipiers et a été un relais privilégié pour son équipe. Même s’il n’a pas pu faire briller sa technique dans les derniers mètres adverses lors du premier acte, il a été très juste dans chacune de ses inspirations. Replacé dans l’axe en seconde période, Almada a été brillant. Ayant toujours le bon geste et n’hésitant pas à s’enrouler autour de ses adversaires pour trouver une meilleure solution, l’ancien d’Atlanta United a été le grand gestionnaire de la maîtrise lyonnaise. Dans le temps fort lyonnais, il a soufflé le chaud et le froid et a guidé les offensives lyonnaises. Profitant des entrées de Rayan Cherki et Ernest Nuamah, il a eu plus de billes pour dresser ses attaques. Et c’est lui qui glisse les deux ballons à Cherki et Nuamah pour les deux buts rhodaniens. Dans le cœur du jeu, Almada a prouvé qu’il avait tout pour être l’une des grandes armes de l’OL en cette fin de saison. Remplacé en fin de match par Jordan Veretout (89e).

OGC Nice

- Bulka (4,5) : le portier de l’OGC Nice a presque dû s’ennuyer à l’Allianz Riviera pendant quarante-cinq minutes. C’est simple : l’OL n’a pas cadré la moindre frappe au cours du premier acte. Néanmoins, le Polonais s’est montré vigilant lors de ses sorties aériennes et au sol, et propre dans son jeu au pied. En seconde mi-temps, alors qu’il n’était pas plus dérangé, Cherki est venu mettre fin à cette soirée tranquille, se présentant seul face à lui et le battant aisément (78e). Si sa sortie pouvait paraître un petit peu timide, il ne pouvait cependant pas faire grand-chose sur le but de Nuamah (83e). Il empêchait tout de même son équipe de sombrer en réalisant un bel arrêt devant Mikautadze (87e).

- Clauss (5) : l’ancien Marseillais a longtemps davantage enfilé un costume d’ailier que d’arrière droit. Presque toujours présent pour accompagner les offensives menées par son équipe, il s’est également distingué par son placement lorsque les siens n’avaient pas la balle, afin de gêner les relances adverses. Sa qualité de centre a aussi été mise à l’honneur, notamment avec un vrai caviar pour Guessand, qui forçait Perri à la parade (18e). Mais lors du deuxième acte, il est surtout resté derrière et a plus souffert.

- Bombito (4) : après une première mi-temps très calme, le Canadien a eu davantage de travail en seconde. Affichant parfois une certaine fébrilité dans ses transmissions, manquant par exemple complètement sa première passe lors du retour des vestiaires, il offrait le but de l’ouverture du score aux Lyonnais. Suite à un contrôle trop long, il a perdu le ballon devant Almada, qui pouvait alerter Cherki (78e). Remplacé par Bouanani (84e).

- Ndayishimiye (4,5) : globalement, peu de travail pour le joueur de 26 ans. S’il s’est montré impeccable dans le travail défensif, il a aussi pris certains risques non nécessaires à la relance, ce qui lui a valu de perdre quelques ballons. Sur les deux buts encaissés, il n’est pas particulièrement fautif.

- Dante (5) : le capitaine du Gym a passé davantage de temps à orienter le jeu de son équipe qu’à défendre, tant son équipe a eu la maîtrise du jeu en première mi-temps. Et le Brésilien l’a fait avec brio. Toujours très calme et serein, il a pu dicter le tempo, jouant de façon latérale ou, au contraire, en envoyant de longues transversales vers ses attaquants avec beaucoup de précision. Il a été forcé de reculer dans un deuxième acte plus dominé par les Rhodaniens. S’il ne peut rien sur le premier but, il laisse trop de liberté à Nuamah sur le second (83e).

- Bard (5) : le piston gauche s’est montré très présent dans la moitié de terrain adverse. N’hésitant pas à se montrer très offensif, il a parfois semé la pagaille dans le camp lyonnais, faisant par exemple écoper Kumbedi d’un carton jaune (4e). Grâce à sa vitesse, il a aussi pu effectuer des retours défensifs très efficaces. Obligé de rester plus discipliné face à la montée en puissance des Lyonnais en deuxième mi-temps, il ne peut rien sur les deux buts encaissés. Remplacé par Abdi (84e).

- Santamaria (5) : une belle première mi-temps de la part du joueur prêté par Rennes, puis plus rien. Aux côtés de Boudaoui, il a permis à son équipe de récupérer le ballon très haut et d’imposer une pression constante à l’adversaire. Mais lorsque les joueurs de Paulo Fonseca se sont réveillés, il a perdu toute son influence.

- Boudaoui (5) : l’Algérien a été une vraie pile électrique durant le premier acte. Le milieu de terrain a largement contribué à amener le jeu vers l’avant, à l’aide de passes ou en portant lui-même le ballon. Régulièrement proche de la surface adverse, il s’est même permis de tenter sa chance à plusieurs reprises. Mais comme le reste de ses partenaires, tout s’est un peu écroulé une fois revenu des vestiaires. Remplacé par Rosario (78e).

- Guessand (5) : l’attaquant niçois s’est montré très actif ce dimanche soir. Grâce à la domination de son équipe pendant les quarante-cinq premières minutes, il a pu se procurer de nombreuses situations, mais a manqué de réalisme. Après un bon centre de Clauss, il était par exemple tout proche d’ouvrir le score, mais sa frappe manquait de puissance pour battre Perri (18e). En seconde mi-temps, il n’a cependant pas eu d’occasion nette à se mettre sous la dent.

- Laborde (4,5) : comme le reste de ses compères offensifs, l’avant-centre s’est certainement régalé en première période. Souvent impliqué dans les actions menées par ses coéquipiers, il a eu l’occasion de tirer au but à plusieurs reprises, comme sur cette tête à bout portant que Perri détournait magistralement (33e). Mais au cours d’un deuxième acte durant lequel le rythme est redescendu, il a moins brillé. Remplacé par Boga (78e).

- Cho (5) : l’ancien joueur de la Real Sociedad a davantage évolué sur l’aile que dans l’axe, contrairement aux deux autres éléments offensifs niçois. Grâce à son positionnement, le joueur de 25 ans a pu faire parler sa qualité de percussion, contribuant à mettre la zizanie dans la défense lyonnaise. Mais ses coups d’éclat n’ont pas amené de grosses occasions de but. Remplacé par Diop (67e).

Olympique Lyonnais

- Perri (7) : flamboyant depuis de nombreuses semaines, le gardien brésilien sort d’une superbe prestation face au FCSB en Europa League. L’ancien portier de Botafogo a remis le couvert ce soir en première période. Auteur d’une formidable parade face à la tentative de Cho (18e), le Brésilien aura été très rassurant sur sa ligne. Également inspiré dans ses relances, il a été d’une grande sérénité sur sa ligne en repoussant toutes les tentatives niçoises même en fin de match quand Lyon avait un score favorable à conserver. Encore une grande prestation pour le Brésilien.

- Kumbedi (3,5) : de retour dans le onze après avoir été mis sur le banc en Europe cette semaine, le jeune latéral a vécu une première période cauchemardesque. Dépassé en permanence par un Cho plus inspiré, l’ancien Havrais a été limité dans ses interventions par un avertissement reçu à la 3e minute de jeu. Remplacé à la mi-temps par un Ainsley Maitland-Niles (45e, 6) qui a parfaitement rempli sa mission. Muselant défensivement Cho à travers des interventions promptes et des interceptions astucieuses, il a même profité de l’allant offensif retrouvé par son équipe au gré des minutes pour aller apporter le surnombre offensivement.

- Mata (6) : solide depuis des semaines, l’Angolais a encore été précieux ce dimanche. Sollicité en première période, il s’est donné beaucoup de mal pour contenir les assauts azuréens. De par ses qualités athlétiques et son sens de l’interception, il a néanmoins su contenir un Gaëtan Laborde peu inspiré ce soir. Dans la relance, il a été précieux en ne prenant pas de risques mais en étant souvent juste.

- Niakhaté (6) : toujours titularisé en charnière centrale, le Sénégalais a eu beaucoup de travail ce soir. Auteur de plusieurs interventions précieuses, l’ancien de Nottingham Forest a été trop brinquebalant dans ses relances en première période et cela aurait pu mettre en difficulté son équipe à plusieurs reprises. Il effectue un grand sauvetage sur une tête de Laborde avant la mi-temps. En seconde période, il a été beaucoup plus solide et a profité de la baisse de régime adverse pour avoir plus de maîtrise et engranger de la confiance.

- Tagliafico (6,5) : comme à son habitude, l’Argentin a été très agressif ce soir. Au duel avec Evann Guessand, le champion du monde 2022 n’a pas hésité à être l’auteur de plusieurs interventions rugueuses. Un soldat que l’OL peut remercier ce soir en ayant pris part à chaque duel avec une passion qui a forcément sonné la révolte et donné l’exemple auprès de ses coéquipiers. Lors du deuxième acte, il a profité de la maîtrise de son équipe pour aller chercher dans ses ressources et aller attaquer avec ses coéquipiers. Sur l’un de ses centres, Tolisso a failli ouvrir le score (59e). Un match de bonhomme pour l’ancien de Banfield.

- Tessmann (5,5) : devenu indiscutable dans l’entrejeu depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, l’Américain peine toujours à réellement convaincre. Tantôt intéressant, tantôt en difficulté, l’ancien de Venise a encore livré une prestation en demi-teinte. Même s’il a su imposer son physique sur quelques duels et a su faire parler sa maîtrise sur quelques passes assurées, sa frilosité a également été un frein pour que l’OL avance en première période. Frein technique, il a perdu trop de ballons pour un milieu. Profitant du repositionnement d’Almada dans l’axe, l’Américain a été plus libéré et a ratissé des ballons précieux qui ont coupé plusieurs offensives.

- Matic (5) : devant la défense, le Serbe aura été correct ce soir. Dans son rythme, il a su faire face au grand pressing niçois en ne s’affolant pas sur ses relances. Pour autant, son manque de mobilité et quelques tentatives manquant d’assurance ont grandement pénalisé la relance lyonnaise en première période. Au retour des vestiaires, le Serbe a toujours été aussi dilettante. Pour le meilleur mais souvent pour le pire ce soir. Remplacé par un Rayan Cherki (78e) qui a débloqué la situation dès son entrée en jeu en allant inscrire l’ouverture du score.

- Almada (7,5) : voir ci-dessus.

- Tolisso (6,5) : en grande forme cette saison, Corentin Tolisso a encore été l’un des meilleurs lyonnais ce soir. En difficulté en première période, les Gones ont dû compter sur les seules inspirations de leur numéro 8 pour aller sortir des ballons de la pression. Physiquement sûr de lui, il a été présent dans les duels et a été le leader de cette escouade en première période. Au retour des vestiaires, il a été encore plus présent en phase offensive et a dominé l’entrejeu adverse. Présent offensivement, il aurait pu ouvrir le score avec une tête bien ajustée qui a frôlé le cadre (59e).

- Fofana (3) : héros du déplacement à Bucarest en milieu de semaine, le Belge a été en grande difficulté ce soir. Visiblement gêné par la pluie diluvienne qui s’est abattue à Nice, l’ailier a été imprécis dans la plupart de ses volontés. Mangé physiquement par un Moïse Bombito plus rapide et plus impressionnant que lui, le numéro 11 rhodanien n’a pas fait la différence et a vécu une soirée cauchemardesque comme en atteste ses 12 ballons perdus en seulement 30 ballons touchés. Remplacé par Ernest Nuamah (66e) qui a apporté beaucoup de percussion et qui a eu le mérite d’aller entériner le succès des siens en inscrivant un banger (83e).

- Lacazette (5) : en première période, le Général n’a rien eu à faire. Très peu touché par ses coéquipiers, il a été laissé seul face à une défense niçoise qui n’a eu qu’à le contenir. Plus accompagné en seconde période, il a su faire parler sa malice sur quelques moments sur Dante. Un match dans lequel il n’a pas eu de véritables occasions à se mettre sous la dent à la différence du match contre Brest la semaine passée. Remplacé par Georges Mikautadze (76e), qui a apporté pas mal de vivacité mais n’a pas pu se mettre en position de but.