CAN 2023, RDC : Chancel Mbemba sort du silence après son altercation avec Walid Regragui

Ce dimanche après-midi, le Maroc et la RDC s’affrontaient dans le cadre de la deuxième journée du groupe F dans cette CAN 2023. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1). Mais après la rencontre, une grosse altercation a éclaté entre les deux équipes. Au départ de cette fin de match hallucinante, un accrochage entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Si le premier cité a calmé la chose en conférence de presse, le défenseur de l’OM a tenu des propos assez flous en zone mixte.

«Je respecte le coach qui est un grand monsieur. La télévision a coupé les vidéos, mais moi je les ai. J’ai pas besoin de les balancer. Je garde mon silence c’est mieux, je suis comme ça. Tout le monde me connaît, je respecte tout le monde, j’ai pas besoin de tirer quelqu’un mais la justice de Dieu est là. Quand je joue au football je joue normalement, je suis pas un super joueur. Ce mot-là qu’il a sorti, c’est le coach lui-même qui le dira. Lui-même va parler», a-t-il lancé. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures concernant cette histoire.