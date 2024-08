Maxence Lacroix se rapproche de Crystal Palace

Alors que l’avenir de Marc Guehi, courtisé par Newcastle, n’est pas encore résolu et que Joachim Anderson a rejoint Fulham, Crystal Palace a accéléré dans sa recherche de renforts défensifs. D’après The Athletic, le club londonien a trouvé un accord total avec Wolfsburg pour l’arrivée de Maxence Lacroix. Les Eagles et les Loups ont trouvé un terrain d’entente pour un transfert estimé à 18 millions d’euros, assorti de trois millions de bonus.

Si les conditions du contrat du joueur doivent encore être définies, le transfert est en très bonne voie. Âgé de 24 ans, le natif de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a rejoint le club allemand en août 2020. En quatre saisons en Bundesliga, l’ancien de Sochaux a disputé 130 rencontres officielles. Il a également découvert la Ligue des champions lors de la saison 2021-2022 avec le club d’outre-Rhin.