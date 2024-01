L’OL va devoir signer un gros chèque pour Saïd Benrahma

Sixième de Premier League, West Ham s’apprête à vivre un hiver animé. En effet, plusieurs joueurs de David Moyes sont courtisés. Parmi eux, certains anciens pensionnaires de notre chère Ligue 1. Ex du Stade Rennais, Nayef Aguerd a été lié à l’Olympique Lyonnais. Mais cette piste a très peu de chances d’aboutir. Thilo Kehrer, qui a porté le maillot du PSG, est suivi par Nice, Rennes et Monaco. Maxwel Cornet, lui, ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante assure le Telegraph. Enfin, il y a Saïd Benrahma.

Passé par l’OGC Nice, l’Algérien s’est fait un nom en Angleterre. D’abord à Brentford, où il a performé en Championship. Ensuite, il a montré chez les Hammers qu’il avait le niveau pour évoluer en Premier League. Mais cette saison, le Fennec, qui n’a pas été retenu par Djamel Belmadi pour participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, connaît des moments un peu plus compliqués (20 apparitions toutes compétitions confondues, 0 but).

Les prétendants de Benrahma sont prévenus

Malgré cela, plusieurs clubs sont intéressés par ses services cet hiver. Il y a tout d’abord l’Olympique Lyonnais, qui veut recruter un ou deux ailiers. Ensuite, Nice, son ancien club, a été cité comme un point de chute. Enfin, l’Olympique de Marseille s’est aussi penché sur son cas. Même si les Phocéens ont démenti un intérêt, le joueur de 28 ans a fait du club olympien sa priorité. Mais ils ne sont pas les seuls à apprécier Benrahma. Le Daily Mail révèle que Fulham est aussi sur le coup pour récupérer le footballeur mécontent de sa situation.

Face à tant d’intérêts, les Hammers se frottent les mains. La publication britannique explique que David Moyes ne ferme pas la porte à un départ de l’Algérien mais il faut lui trouver un remplaçant. Si cela est le cas, Saïd Benrahma sera vendu et pas à n’importe quel prix. En effet, les Londoniens attendent au moins un chèque de 20 M£, soit un peu plus de 23 M€ pour le joueur sous contrat jusqu’en 2026. De plus, il faudra lui offrir un salaire convenable, lui qui toucherait actuellement 3,3 M€ par an. Les deux Olympiques connaissent le prix à payer…