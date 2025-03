Antony jette le flou sur son avenir

C’est un choix de carrière qui semble pour le moment porter ses fruits. En grandes difficultés du côté de Manchester United, Antony a décidé cet hiver de poser ses valises à Séville, plus précisément au Betis, dans le cadre d’un prêt de six mois. Le Brésilien est rapidement devenu incontournable au sein de la formation espagnole, et enchaîne les titularisations et les bonnes performances. Le joueur de 25 ans était présent sur la pelouse ce jeudi soir pour affronter Vitória Guimarães en huitième de finale aller de la Ligue Europa.

Si son équipe n’est pas parvenue à repartir avec une victoire (2-2), l’ailier peut se targuer d’avoir offert une passe décisive. À l’issue de cette rencontre, il a été interrogé sur son avenir. Et l’intéressé a botté en touche : « Il est trop tôt pour en parler. Je profite de chaque jour ici, je suis très heureux, et nous verrons ce que l’avenir nous réserve. » Les fans des pensionnaires du Benito Villamarín aimeraient sans doute le voir rester plus longtemps.