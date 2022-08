Ligue 2 : l'ASSE arrache le nul face à QRM

Dernier du classement de Ligue 2 en raison de sa pénalité de trois points, l’AS Saint-Étienne peine à décoller. Battu à Dijon (1-2) et tenu en échec par Nîmes (1-1), le club du Forez devait réagir ce soir contre QRM, autre mal classé au coup d’envoi. Mais encore une fois, ça ne s’est pas bien passé.

Le scénario cauchemar a vite démarré avec l’ouverture du score des Normands signée Boe-Kane à la 13e minute. Vingt minutes plus tard, Gbelle faisait le break. Contre toute attente, les Verts ont tout de même réussi à revenir à hauteur grâce à Krasso (37e) et Cafaro (45e). 2-2, le score ne bougera plus. Un petit exploit, même si l’ASSE n’a toujours pas gagné le moindre match depuis 3 journées. Et pour finir la soirée, Made a vu rouge en toute fin de match. Au classement,QRM est 14e, Sainté reste 20e.