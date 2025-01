Barça : Lamine Yamal balance une dinguerie sur Jules Koundé

Jules Koundé marche sur l’eau cette saison, et ça ne passe pas inaperçu. Le Français est un des éléments les plus importants de l’équipe d’Hansi Flick, et tous les observateurs du foot espagnol le considèrent comme une référence. C’est, vissiblement, aussi le cas de ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

Sous le dernier post Instagram de l’international tricolore, Lamine Yamal a ainsi tenu des propos on ne peut plus clair : « je l’ai déjà dit. Le meilleur latéral droit du monde ». Un avis pour le moins tranché…