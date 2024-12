OL : Jeffinho va être définitivement vendu à Botafogo

C’était attendu et ce n’est plus qu’une question de temps. Recruté par l’OL contre une indemnité de 10 millions d’euros lors du mercato d’hiver 2023, Jeffinho, qui n’aura disputé que 21 rencontres sous le maillot des Gones, a ensuite été prêté au club brésilien de Botafogo, club qui appartient également à la galaxie Eagle. Sous le maillot des Alvinegro, le natif de Volta Redonda a connu une belle saison, remportant le championnat et la Copa Libertadores.

Selon les informations de L’Equipe, le Brésilien de 24 ans va définitivement être venu à Botafogo. John Textor continue aisni d’utiliser son réseau de multipropriété. Ce départ va apporter une enveloppe de 5,3 millions d’euros. L’Olympique lyonnais conservera également un pourcentage de 30% sur une éventuelle revente.