Lens-Brest : les regrets de Romain Del Castillo

Brest peut nourrir des regrets. Au terme d’un rude combat, le Stade Brestois s’est incliné sur la plus petite des marges à Lens (1-0), une première depuis le 5 novembre dernier. Au classement, le club breton demeure à la seconde place mais cède du terrain sur ses poursuivants. Déçu par le résultat, Romain Del Castillo estime que son équipe a les armes pour rebondir dès la semaine prochaine.

«Je pense qu’on va avoir des regrets car la victoire n’est pas là. Mais on sait que l’on est dans le vrai et que l’on va rebondir lors du prochain match contre Lille. On est sur une grosse saison. Il faut pas que l’on se démobilise. Mais on est des garçons costauds dans la tête donc il n’y a pas de raison», a exprimé l’offensif des Ty-Zefs au micro de Canal+.