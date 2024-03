Ligue 1 : le RC Lens s’offre le scalp de Brest dans la douleur

Depuis plusieurs saisons, la Ligue 1 nous offre des surprises en haut de tableau. La saison passée, après plusieurs éditions intéressantes dans l’élite, le RC Lens avait été impressionnant et avait fini deuxième. Un parcours inspirant jusqu’en Ligue des Champions qu’aspire à suivre le Stade brestois cette année. Sensationnels, les Bretons sont les dauphins du PSG et étaient sur une série de trois succès consécutifs dans l’élite avant leur déplacement sur la pelouse de Lens ce samedi soir. Vous l’aurez compris, cette rencontre entre Sang et Or et Ty-Zefs avait des allures de règlement de comptes entre deux anciens petits devenus cadors depuis plusieurs mois, voire années.

Donnant une leçon de réalisme à Lyon la semaine passée (0-3), Lens aspirait à l’emporter à nouveau ce samedi pour s’installer à la quatrième place au classement. Entre Franck Haise et Eric Roy, la bataille technique promettait et s’est tenue sur le terrain en première période. Du début de la rencontre à la demi-heure de jeu, le spectacle n’était pas le plus divertissant à Bollaert et les deux équipes n’ont pas pris énormément de risques offensivement. Malgré une première mèche de Del Castillo (26e), les Artésiens étaient plus incisifs et le RC Lens a ouvert le score. Alors que Marco Bizot écœurait El Aynaoui quelques instants plus tôt (29e), David Pereira Da Costa a vu son centre toucher le poteau avant que Ruben Aguilar, opportuniste, ne marque de la tête dans le but vide (1-0, 32e).

Le RC Lens a tenu bon malgré les assauts brestois

Mal payés en première période, les visiteurs sont revenus avec de meilleures intentions des vestiaires. Pourtant, Brest ne s’est pas encore montré dangereux malgré un contrôle du ballon plus prononcé. L’entrée en jeu du très remuant Satriano à la place de Steve Mounié a clairement changé la donne. Cependant, le show de la défense lensoise et de Brice Samba a commencé à ce moment-là. Déjà, la prouesse de l’international français (1 sélection) pour sortir la volée surpuissante de Hugo Magnetti est à souligner (61e). Prostrés dans leur moitié de terrain, les Lensois ont alors passé les vingt dernières minutes à encaisser les vagues bretonnes.

Martin Satriano a, par la suite, vu sa tête heurter le poteau de Brice Samba (79e). Insistant, le buteur argentin s’illustrait encore de la tête mais sa nouvelle tentative était stoppée sur sa ligne par Brice Samba (84e). Solidaires dans la douleur, les locaux ont tenu bon et sont allés arracher cette victoire qui fait énormément de bien. À l’issue d’un combat exceptionnel, le RC Lens fait la bonne opération en grimpant à la quatrième place et en revenant à hauteur du troisième, Monaco. Ce coup d’arrêt pour les Brestois est sans grande conséquence, mais est frustrant au vu de leur performance après une série de treize matches sans défaite en championnat. Les ouailles d’Eric Roy restent deuxièmes, mais leur avance n’est plus que de quatre points sur leurs adversaires du soir.