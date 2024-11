Kevin Denkey rejoint le FC Cincinnati

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Alors qu’il réalisait un début de saison costaud (11 buts et 6 passes décisives en 23 matches) après avoir martyrisé les défenses belges l’an dernier (28 buts en 39 rencontres), Kevin Denkey quitte le Cercle Bruges.

L’ancien attaquant de Nîmes et Béziers va rejoindre la franchise américaine du FC Cincinnati à partir du 15 décembre prochain. Le joueur togolais de 24 ans va donc découvrir un nouveau championnat et se lancer à l’assaut de la Major League Soccer. Le transfert est estimé à plus de 15 millions d’euros.