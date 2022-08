L'OM cible Eric Bailly !

La suite après cette publicité

Gigot, Balerdi, Mbemba, Touré, Caleta-Car : l'OM dispose déjà de nombreuses solutions pour sa défense centrale. Evidemment, le président Pablo Longoria souhaiterait bien se séparer de l'un d'entre eux, Duje Caleta-Car pour ne pas le nommer. Ce qui pourrait rendre intéressant le recrutement d'un nouveau défenseur central, en cas d'opportunité.

Et l'opportunité pourrait prendre le visage d'Eric Bailly. L'international ivoirien âgé de 28 ans ne fait pas partie des plans d'Erik ten Hag à Manchester United. Il fait partie des cibles de l'AS Monaco, mais a aussi été annoncé dans le viseur de l'AS Roma de José Mourinho.

Bailly serait sensible aux arguments marseillais

Mais ce mercredi soir, L'Equipe nous apprend que l'Olympique de Marseille a noué des contacts avec le joueur, dans l'optique de le récupérer cet été. Mais le club phocéen pourrait se heurter à un obstacle majeure : la volonté de Manchester United de vendre définitivement le défenseur. Le prêt serait une option totalement écartée par les dirigeants anglais.

Cependant, l'OM disposerait d'un avantage de taille : Bailly serait sensible aux arguments phocéens. Et ne s'opposerait donc pas à cette destination. Resterait donc à s'entendre avec Manchester United. Il faudra pour cela aussi parvenir à vendre Duje Caleta-Car, alors que le Croate ne semble visiblement pas pressé de changer d'air, à un an de la fin de son contrat.