Mort de Vialli : les déclarations chocs de Dino Baggio sur le dopage

La suite après cette publicité

La mort de Gianluca Vialli, décédé le 6 janvier après une longue bataille contre le cancer du pancréas, a choqué le monde du football. Ce qui fait du bruit désormais, ce sont les déclarations de Dino Baggio, coéquipier à la Juventus et en équipe nationale de l’ancien avant-centre de la Sampdoria : «Nous devons revenir sur ce que nous avons pris, nous devons enquêter un peu sur les substances prises pendant ces périodes. Je ne sais pas si c’est dû à ça, mais il y a toujours eu du dopage. On n’a jamais pris de trucs bizarres parce qu’il y a un pourcentage qu’il faut respecter. Mais avec le temps, il faut voir si certaines substances sont bonnes ou non, si les substances peuvent être éliminées ou restent à l’intérieur de l’organisme»

Le décès de Vialli est également survenu quelques jours après celui d’une autre figure du Calcio des années 90, Siniša Mihajlović : «J’ai peur aussi, ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage. Je garde de merveilleux souvenirs de Gianluca, c’était un homme du vestiaire et il voulait faire grandir les jeunes joueurs. J’étais dans son équipe quand j’avais 21 ans et il avait toujours un bon mot pour nous. Il est parti trop tôt de nos vies», a ainsi conclu Baggio au micro de Tv7.

À lire

Italie : adidas dévoile ses premiers maillots de la Nazionale