Les révélations d'Olivier Létang sur les derniers mercatos d'Eduardo Camavinga

Il fait l’unanimité depuis plus d’un an et son arrivée fracassante dans la sphère du ballon rond. Eduardo Camavinga suscite depuis le début de l’été de nouveau, les convoitises des plus grands cadors européens. Pourtant un temps annoncé du côté du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Dortmund, c’est finalement vers l’Atlético Madrid que le jeune milieu de terrain de 17 ans aurait pu s’exiler.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé son directeur sportif, Olivier Létang, au cours du Late Football Club, programme télévisé dont il était l’invité. Selon ce dernier, seuls les Colchoneros auraient tenté de devancer tout le monde dans le dossier au cours de l’été dernier. Pas vendeur, Rennes avait immédiatement fermé la porte, mentionnant qu’il n’y avait aucun moyen de voir Camavinga quitter Rennes.