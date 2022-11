EdF : Aurélien Tchouameni évoque sa relation avec Youssouf Fofana

La suite après cette publicité

Arrivé au Qatar lundi soir pour la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre), l'Equipe de France a organisé sa première conférence de presse officielle en terre qatarie. Aurélien Tchouameni est revenu sur sa relation avec son ex-coéquipier de l'AS Monaco, Youssouf Fofana. Avec les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté, les deux jeunes milieux doivent se responsabiliser sur le terrain pour palier la perte des cadres.

«Depuis quelques années, on a créé une alchimie que beaucoup ont pu voir l'année dernière en L1. On a appris à jouer ensemble en sachant gérer les moments. Qui doit monter, qui doit rester, etc. On a une connexion comme on a l'habitude de jouer ensemble. On a signé le même jour à Monaco. On est pratiquement de la même génération. Dès le début, on était à l'hôtel ensemble et donc on s'est rapproché naturellement. Quand tu joues tous les 3 jours avec cette personne, tu développes des liens», a déclaré le désormais milieu du Real Madrid sur son ancien coéquipier. S'il y a de nombreux absents dans le cœur du jeu français, il y fait au moins bon vivre.