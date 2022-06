Yves Bissouma rejoint Tottenham

Yves Bissouma passe de Brighton & Hove Albion à Tottenham ! L'international malien (23 sélections) est désormais lié aux Spurs jusqu'en 2026. Révélé au LOSC, il avait rejoint les Seagulls en 2018, alors vendu 16,5 millions d'euros par les Dogues. Quatre ans après, c'est aujourd'hui près de 29 millions d'euros que les Londoniens ont dépensé pour s'attacher les services du milieu de 25 ans.

Egalement pisté par Liverpool, Arsenal et Aston Villa, le natif d'Issia, en Côte d'Ivoire, a disputé 26 matches de Premier League la saison dernière (1 but, 2 passes décisives) et choisi de poursuivre sa carrière dans le nord de Londres. Il est la 3e recrue estivale des Spurs après Fraser Forster (gardien, 34 ans) et Ivan Perisic (attaquant, 33 ans).