MLS : le projet français de Los Angeles pour conquérir l’Amérique

Blaise Matuidi, Hugo Lloris, Olivier Giroud… et probablement bientôt Antoine Griezmann. Il n’y a pas de doute, la MLS va encore prendre quelques accents français dans les prochains mois. Et il se pourrait bien que les récentes arrivées de Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez ou encore Jordi Alba, soient également annonciatrices de lendemains dorés. Moins médiatisé mais tout aussi compétitif et attirant que la Saudi Pro League, le championnat nord-américain a aujourd’hui des arguments à faire valoir, y compris auprès du public français.

On pense forcément à l’ambitieux Los Angeles FC, champion en 2022 et finaliste perdant en 2023, mais qui continue de grandir à vitesse grand V. Après avoir attiré ces dernières saisons Gareth Bale, Carlos Vela et plus récemment Denis Bouanga - devenu une véritable icône en Californie - les Black and Gold ambitionnent de se stabiliser à ces hauteurs, l’habitat naturel de ses deux dernières stars attirées : Hugo Lloris et Olivier Giroud. Depuis leur arrivée en MLS, les deux champions du monde 2018 martèlent leur désir de «vivre leur American Dream», et de continuer de cumuler les trophées.

Giroud et Lloris face à Messi et Suarez ?

Deuxième de la Conférence Ouest derrière son rival le Los Angeles Galaxy - qui vient d’ailleurs d’enregistrer l’arrivée de la star allemande Marco Reus - le Los Angeles FC a d’ores et déjà validé son ticket pour les play-off qui se joueront à partir du mois d’octobre. La phase de championnat la plus haletante, à l’image du format NBA au basket, et qui pourrait nous réserver d’alléchants duels si tous les astres s’alignaient. Dans cette optique, on pourrait par exemple assister à un choc Los Angeles FC - Inter Miami, qui s’apparenterait à un repaire à talents, comme jamais vu auparavant en MLS.

D’un côté : Lloris et Giroud, le premier et le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France avec 278 sélections cumulées, mais aussi l’ancien Stéphanois Denis Bouanga, deuxième meilleur buteur de la saison régulière (16 buts, 9 passes décisives), loin devant Lionel Messi par exemple… Et de l’autre, forcément, la Pulga, octuple Ballon d’Or, et son équipe d’Avengers constituée d’anciennes stars du Barça : Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba, qui vient d’ailleurs de réaliser l’exploit de délivrer 4 passes décisives en une seule rencontre. Car oui, les compétitions américaines, c’est du spectacle avant tout.

Giroud en veut encore

Après 14 ans de carrière professionnelle en Europe, Olivier Giroud a donc décidé de donner un nouveau sens à sa carrière cet été. Le Français de 37 ans, qui estime tout de même «avoir encore deux bonnes années dans les jambes», a été conseillé par Zlatan Ibrahimovic en personne, auparavant passé par le Los Angeles Galaxy et mieux placé que personne pour savoir le défi séduisant qui l’attend. Cette semaine, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a d’ailleurs effectué ses débuts avec son nouveau club, en Leagues Cup, face au San Jose Earthquakes.

«J’étais impatient de jouer sur ce terrain, devant ce public extraordinaire et devant ma famille, mes amis. J’ai reçu un accueil chaleureux de la part de tout le monde au club. J’ai été accueilli comme un membre de la famille. J’aurais aimé jouer plus, mais on va y aller étape par étape. Je me suis senti très bien sur le terrain et j’ai hâte d’être au prochain match», a-t-il déclaré après la victoire fracassante des siens (4-1). Le prochain match ? C’est déjà pour samedi soir (dimanche 02:00 heure française) face au Seattle Sounders, et pour une place en demi-finale de Leagues Cup.

