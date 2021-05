Barça : les agents de Ronald Koeman taclent Joan Laporta

La suite après cette publicité

La conférence de presse de Joan Laporta a laissé des traces au sein de l'entourage de Ronald Koeman. En effet, le président du FC Barcelone a clairement laissé entendre qu'une discussion devait avoir lieu entre le technicien néerlandais et la direction catalane concernant son avenir. En clair, Laporta ne pousse pas Koeman vers la sortie, mais prospecte en parallèle pour trouver un technicien plus prestigieux.

Une attitude qui ne passe pas pour la société qui gère les intérêts de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Celle-ci s'est fendue d'un tweet pour le moins explicite. « Imaginez: je veux vous épouser, mais j'ai des doutes. Donnez-moi deux semaines pour trouver un meilleur partenaire… Si je ne trouve pas la bonne personne, nous nous marierons quand même. » Reste à savoir ce qu'en pense Joan Laporta...

Imagine: I want to marry you, but I have doubts.



Give me two weeks to find a better partner…



If I can’t find the right person, we will get married anyway!