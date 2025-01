Raymond Domenech tacle l’OM

Solide vainqueur du Havre en clôture de la 16e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’installe confortablement à la deuxième place de Ligue 1, sept points derrière le PSG. Une performance et plus globalement une saison qui ne leur permet pas de viser plus haut selon Raymond Domenech : « ils ne seront pas champions, ça ne sert à rien de regarder devant eux. Leur championnat se joue avec Lille et Monaco, mais c’est tout, même pas avec Lyon parce que Lyon, je n’y crois pas. Ils ne verront jamais ce qu’il y a devant, ça sera trop loin. »

La suite après cette publicité

Pour l’ancien sélectionneur français, le titre du Paris Saint-Germain cette saison est déjà inéluctable, et ni l’OM ni Monaco ne pourront revenir sur les hommes de Luis Enrique. Un constat dur, d’autant que Marseille a montré une régularité impressionnante depuis le début de la saison, et bénéficie de plus de repos avec l’absence de coupe d’Europe, au contraire du PSG qui doit encore recevoir Manchester City et se rendre à Stuttgart, avant d’éventuelles phases finales.