Thilo Kehrer a appris des stars du PSG

Ce jeudi face au FC Barcelone, Thilo Kehrer va regoûter au parfum de la Ligue des champions, cette fois-ci avec le maillot de l’AS Monaco. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain connaît très bien ce genre d’atmosphère, lui qui a passé quatre ans dans le club de la capitale. Pour L’Équipe, l’international allemand (27 sélections) a expliqué quels étaient les joueurs qui l’ont aidé à préparer ces rencontres de C1.

« *J’ai surtout appris par l’observation, dans la façon de s’entraîner de joueurs plus expérimentés, comme Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti ou d’autres. Je pouvais voir leur concentration pour ces matches-là. Le focus était plus grand. En même temps, il y avait de la décontraction : la sérénité de celui qui est prêt pour le moment qui arrive. Si tu y vas et que tu veux trop bien jouer le match, tu auras trop de tension et ça n’aidera pas », a expliqué celui qui a disputé le plus de rencontres de Champions League dans l’effectif actuel de l’ASM (20, à égalité avec Embolo).