OL : la mise en garde de Corentin Tolisso

L’OL a réalisé le minimum syndical ce soir. Au terme d’une pauvre prestation face à Ludogorets au Groupama Stadium (1-1), les joueurs lyonnais ont sauvé la qualification dans le top 8 et les 8es de finale de Ligue Europa. Deux jours après l’éviction de Pierre Sage, les Gones enchaînent un 6e match de suite sans victoire, et sans un arrêt exceptionnel de Perri au bout du temps additionnel, les Bulgares se seraient sans doute imposés. C’est bien sûr insuffisant pour Corentin Tolisso.

«On voulait à tout prix finir dans les 8. On termine 6e, on continue à s’améliorer. Bien sûr, il faut qu’on gagne, on reste sur je ne sais combien de matchs sans victoire. On était devant les supporters mais on ne l’a pas fait. C’est super de se qualifier directement, mais il faut pousser l’exigence encore plus haut. On retient la qualification mais on ne peut pas se contenter de ça ce soir» souffle le milieu de terrain, seul buteur lyonnais de la soirée, au micro de Canal+.