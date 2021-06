FC Lorient : Andreaw Gravillon explique son départ

Après avoir rejoint à seulement 16 ans l’Inter Milan, Andreaw Gravillon espérait enfin lancer sa carrière cette saison. Prêté à Lorient avec option d’achat, le jeune défenseur central ne restera pas avec les Merlus. Relégué sur le banc de touche en fin de saison, le joueur de 23 ans n’a pas aimé la gestion de son temps de jeu.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Andreaw Gravillon a donné les raisons de son départ. « Christophe Pelissier voulait me garder. Mais je suis honnête et quelqu’un de mâture. On a discuté et j’ai expliqué aux dirigeants la raison pour laquelle je ne voulais pas continuer ici. C’est un choix de carrière. Après ma première saison en Ligue 1, je peux même dire à l’étranger, parce que j’ai fait toute ma formation en Italie, j’ai envie d’aller chercher plus haut. L’année prochaine à Lorient, j’aurais peut-être vécu une nouvelle saison à jouer le maintien. Même si on a été dans le bas de tableau toute l’année, j’ai quand même réussi à faire une bonne saison. Donc mon objectif maintenant est d’aller chercher le plus haut possible, de rejoindre une équipe qui joue le haut du classement. »