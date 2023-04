Aleksander Ceferin allume encore la Super League

La suite après cette publicité

A l’occasion du congrès annuel de l’UEFA où il vient d’être réélu pour un nouveau mandat, le président Aleksander Ceferin en a profité pour tenir un discours et fustigé le projet de Super League qui menace la compétition reine de l’UEFA : la Ligue des Champions. Il n’a pas mâché ses mots. «Le modèle repose sur le mérite sportif. Il ne s’achète pas, il se gagne chaque saison. Il n’y a pas de place pour les cartels sur notre continent. Le football est un bien commun qui fait partie de notre héritage. Il n’appartient à personne ou plutôt il appartient à tous», a-t-il d’abord lancé avant de taclé directement le Barça, le Real Madrid et la Juventus.

«Je ne vais pas m’étendre sur le projet funeste porté par trois dirigeants de clubs. Cependant ceux qui sont favorables à ce projet affirment qu’ils veulent sauver le football. Heureusement que la honte n’a jamais tué personne. Mais en réalité personne n’est dupe. Deux visions du monde s’affrontent ici. La course aux profits contre la course aux trophées. Personne ne doit jamais oublier que le football est le sport du peuple. La base du football doit rester les championnats nationaux. Tous les pays ont compris l’enjeu. Le football a plus que jamais aujourd’hui besoin de l’appui de ceux qui aiment le jeu. (…) Alors nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’ECA. Je tiens à remercier Nasser Al-Khelaifi pour ce soutien.»

