Thierry Henry évoque sa relation avec Zinedine Zidane

En pleine préparation pour les futurs Jeux olympiques avec l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry s’apprête à tester son équipe vendredi contre la Côte d’Ivoire. Dans un entretien de deux heures accordé aux abonnés du Parisien, le sélectionneur des Bleuets est revenu sur sa relation avec Zinedine Zidane lorsqu’ils étaient joueurs. Les deux champions du monde ont souvent été opposés durant leurs carrières respectives. Le plus jeune des deux, Thierry Henry, a indiqué avoir souffert de cette comparaison permanente : « avec Zizou, on ne nous a pas comparés, on nous a opposés. Et c’était super nul. J’ai un énorme respect pour Zizou. Il m’appelle l’Américain, et moi l’Ancien. Je n’ai jamais eu de problème avec lui. Franchement, c’était pesant. »

Avant de poursuivre : « quand il m’a fait sa première passe décisive chez les A, en quart de finale du Mondial 2006 contre le Brésil (1-0), il s’est exclamé à la fin du match : "Maintenant, on ne pourra plus dire que je ne lui en ai jamais donné une." Là, on parle de Zizou. Un monstre. Chacun avait son caractère. On avait cinq ans d’écart, j’étais plus proche de Wiltord, de Nico (Anelka) ou David (Trezeguet). Comme lui était toujours avec Duga. Mais il a même dit une fois : "Titi, c’est le plus marrant du groupe" ». Les deux légendes de l’Équipe de France sont désormais entraîneurs et les deux aspirent à devenir le sélectionneur de cette équipe double championne du monde.