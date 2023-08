L’OM prépare un nouveau gros coup à 28 M€

La suite après cette publicité

Ce mercato ressemble un peu à Noël à l’Olympique de Marseille. Au pied du sapin, le père Pablo Longoria a déjà sorti de sa hotte de jolis cadeaux pour son club et ses supporters. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Ruben Blanco sont déjà arrivés. Iliman Ndiaye va être le prochain à signer. Mais le président de l’OM et ses équipes ont prévu d’autres présents d’ici la fin du mercato, eux qui doivent gérer en parallèle un dégraissage important.

En effet, trois à quatre recrues supplémentaires pourraient débarquer dans les prochaines semaines. Et c’est du côté de l’Italie que Pablo Longoria prépare un coup si on se fie aux informations dévoilées ce mardi par la Gazzetta dello Sport. La publication au papier rose dévoile que l’OM est très intéressé par Charles De Ketelaere. Le profil du milieu offensif de 22 ans plaît aux dirigeants et à Marcelino.

L’OM vise De Ketelaere

Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome estiment que c’est une belle opportunité à saisir lors de ce mercato d’été 2023. D’autant que l’AC Milan souhaite s’en séparer après une saison seulement. Ses prestations n’ont pas vraiment été au niveau espéré alors que le Belge a été acheté 35,5 millions d’euros l’été dernier au FC Bruges. Pour limiter la casse et perdre le moins d’argent possible, les Rossoneri cherchent à le vendre et ont fixé son prix à 28 millions d’euros.

Une somme qui paraît élevée pour l’OM. La GdS ajoute qu’un prêt pourrait être une option mais les Lombards ne sont pas vraiment tentés par cette solution. C’est ce qu’ils ont d’ailleurs précisé à Lens, qui a proposé cette option selon Tuttosport. Mais Milan veut du cash et un transfert définitif. D’autant qu’il y a du monde sur ce dossier. Outre l’OM et Lens, Aston Villa et le PSV Eindhoven sont sur le coup. Pablo Longoria va donc devoir faire à nouveau des miracles pour offrir un joli cadeau à l’OM.