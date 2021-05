OM : plus de dix joueurs vont prendre la porte cet été

La suite après cette publicité

La tendance est très claire en ce moment à Marseille : Jorge Sampaoli et Pablo Longoria préparent une énorme révolution dans l'effectif. Et pour qu'il y ait des arrivées - comme celle de Gerson, le milieu de Flamengo - il faudra des départs. Il y a plusieurs cas de figure évidemment : joueurs dont le prêt expire en juin, joueurs indésirables, ou joueurs à forte valeur marchande vendus pour remplir les caisses.

Ce samedi, le quotidien l'Equipe fait ainsi l'appel, et ils sont une dizaines de joueurs susceptibles de faire leur valises dès la fin de la saison. C'est simple, plutôt que de commencer par ceux qui vont partir, faisons plutôt la liste de ceux qui sont sûrs de rester : Steve Mandanda, malgré des rumeurs de départ persistantes un temps, Alvaro Gonzalez, Lucas Perrin, Jordan Amavi, Pape Gueye, Valentin Rongier, Luis Henrique et Dimitri Payet.

Des départs à gogo

Ainsi, Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Mickael Cuisance et Olivier Ntcham ont de grandes chances de partir, même si Pablo Longoria aimerait bien conserver les deux premiers en renégociant leur option d'achat à la baisse (12M€ pour l'Espagnol, 15M€ pour l'Argentin). Florian Thauvin, Nagatomo, Valère Germain, Pelé, Khaoui et Rocchia eux partiront au terme de leur contrat.

Au niveau des indésirables, il y a Hiroki Sakai ou encore Dario Benedetto, alors que des joueurs comme Arkadiusz Milik, Bouba Kamara, Duje Caleta-Car et les revenants Nemanja Radonjic et Kevin Strootman pourraient permettre à Pablo Longoria de récupérer des chèques intéressants. Il faut dire que le club phocéen voit les choses en grands, avec, en plus de Gerson, des noms comme Arturo Vidal, Thiago Almada, Stephy Mavididi, Mattéo Guendouzi ou Alexander Nubel pour révolutionner son effectif en fin de cycle...