Kevin Gameiro prolonge à Strasbourg

Laissé libre suite à la fin de son contrat avec Strasbourg, Kevin Gameiro va bien rester du côté du club alsacien. Le buteur de 36 ans avait brillé l’an dernier avec 10 buts et 1 offrande en 34 matches de Ligue 1. Finalement, Strasbourg a opté pour une prolongation d’un an pour l’ancien du PSG et de l’Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

«Alors, on remet ça» a d’ailleurs déclaré l’international français dans une vidéo publiée par le club alsacien. Une belle marque de confiance pour un enfant du Racing qui va donc démarrer une sixième saison avec le RCSA.

À lire

Strasbourg : Kevin Gameiro vers une prolongation d’un an