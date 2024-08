National 2 : les ennuis ne sont pas terminés pour les Girondins de Bordeaux

Feuilleton de l’été, l’avenir des Girondins de Bordeaux reste toujours aussi flou après plus de deux mois de péripéties. Douzième de Ligue 2 la saison passée après une année décevante, le club au scapulaire n’était pas au bout de ses peines. En proie à de terribles difficultés financières, Bordeaux devait trouver entre 35 et 40 millions d’euros pour rester en deuxième division. Proche d’être racheté par Fenway Sports Group, le propriétaire de Liverpool, Bordeaux a finalement vu l’opération capoter et s’est retrouvé relégué en National 1 par la DNCG. Dans cette situation, les Bordelais ont finalement déposé le bilan.

Une conséquence terrible puisque le club a été rétrogradé en National 2 et a perdu son statut professionnel. Face à cela, le centre de formation a fermé tout comme la section féminine, tous les contrats professionnels ont été rompus et les joueurs sont partis. Certains jeunes sont restés pour aider le club à se relever à l’image du gardien Davy Rouyard (25 ans), du milieu Lenny Pirringuel (20 ans) ou encore du buteur David Tebili (19 ans). Ancien joueur du club bordelais, Diego Rolan (31 ans) a aussi fait un appel du pied pour revenir au sein du club girondin. «Mon téléphone est toujours disponible pour les Girondins. Je suis prêt à aider le club, même sur le terrain, il suffit juste de m’appeler» avait-il déclaré sur sa chaîne Twitch.

Un faible budget pour reconstruire le club en urgence

La reconstruction se poursuit du côté de Bordeaux avec Erwan Lannuzel sur le banc. Promu en interne, l’ancien coach de la réserve connaît bien ce niveau de compétition après des expériences à Bayonne, au Stade Poitevin et Bergerac. Il tentera ainsi d’entamer le redressement des septuples champions de France. Outre les trois noms évoqués auparavant, les défenseurs Jean Grillot (18 ans) et Tijany Atallah (21 ans) sont toujours au club et ont déjà évolué à l’échelon professionnel. Même son de cloche pour Emeric Depussay (22 ans) qui était sorti des plans d’Albert Riera dans l’entrejeu et Nfansu Njie (19 ans) en attaque. Avec la base de l’équipe réserve et certains U19 qui seront promus, Bordeaux aura de quoi constituer un groupe qu’il faudra renforcer par la suite.

Cependant cette mission ne sera pas évidente. En effet, L’Equipe annonce que le budget des Girondins de Bordeaux pour reconstruire ses équipes est de 1 million d’euros brut pour la saison prochaine. Une grosse restriction qui va obliger le club au scapulaire à travailler vite et bien. Il faudra ainsi pouvoir aligner une équipe première, une réserve et deux équipes de jeunes. Dans l’urgence, la nouvelle direction qui entoure Gérard Lopez va devoir régler cela rapidement. Bordeaux aimerait d’ailleurs demander aux instances de ne démarrer son championnat qu’à partir de la 4e journée. À noter que cet été, Bordeaux a été contraint d’annuler ses matches de présaison compte tenu du contexte traversé par le club. Les rebondissements ne sont pas terminés en Gironde.