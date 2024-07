Bordeaux relégué en National 1 par la DNCG !

Ce qui était anecdotique il y a quelques années devient désormais la crainte de tous les supporters bordelais chaque été. Depuis le rachat du club par Gérard Lopez il y a quasiment trois ans, les Girondins de Bordeaux tremblent au moment de passer devant la DNCG. Cette année n’a pas dérogé à la règle. Après une relégation à titre conservatoire en National par la DNCG au moment de la descente en Ligue 2, le club au scapulaire avait réussi à passer sans encombre la DNCG la saison dernière puisque Gérard Lopez avait sorti de sa poche 40 millions pour combler les trous après la montée manquée sur la dernière ligne droite.

Mais cette année, la tendance était bien différente. Le président bordelais avait expliqué en début de saison qu’une montée en Ligue 1 était devenue quasiment indispensable pour les finances d’un club aussi grand que Bordeaux. Mais cela n’a pas donné plus de motivation à une équipe qui a ainsi terminé à une triste douzième place en Ligue 2. Résultat, se faisant discret depuis de longs mois, Gérard Lopez s’est mis à la recherche d’investisseurs pour aider le club financièrement, alors que le trou dans les caisses s’agrandit de jour en jour.

Bordeaux va faire appel

Ces dernières semaines, l’entourage du président bordelais laissait entendre qu’un investisseur minoritaire américain allait bientôt débarquer en Gironde et amener les fonds suffisants pour satisfaire la DNCG. Mais le deal semblait clairement prendre du temps et Bordeaux avait demandé le report de son audition d’une semaine, initialement prévue le 19 juin dernier. Depuis, France Bleu Gironde révélait que Fenway Sports Group, une société propriétaire des Red Sox de Boston en baseball (MLB) et surtout de Liverpool, a envoyé trois représentants se présenter devant la DNCG avec le FCGB et faire part de leur volonté de racheter le club. Un nouveau scénario puisque Gérard Lopez n’était pas vraiment enclin à devenir actionnaire minoritaire au départ. Au final, les discussions se poursuivent mais n’ont pas été finalisées à temps et ce mardi, la DNCG a livré son verdict après le nouveau passage des dirigeants bordelais.

«Girondins de Bordeaux : rétrogradation en Championnat National 1 », indique la DNCG dans son communiqué. Comme en 2022, les Girondins de Bordeaux sont rétrogradés en National. Le club va évidemment faire appel de la décision pour gagner du temps et repasser dans deux semaines avec cette fois-ci un accord sur la table. Mais comme souvent, et au grand dam des supporters bordelais, tout est encore flou. Le sportif semble très loin d’être la priorité actuellement, alors que le coach Albert Riera espérait se pencher rapidement sur le mercato avec une refonte de l’effectif (10 recrues). La reprise était prévue le 8 juillet et certains joueurs, sans nouvelle depuis la fin de saison, ne savent pas vraiment sur quel pied danser…