Los Angeles FC : ça vire au cauchemar pour Olivier Giroud

L’American Dream est en train de virer à l’American Nightmare. L’été dernier, au sortir d’un Euro amer et passé sur le banc à compter les papillons, Olivier Giroud avait dit stop. Pas au football en général, mais au football européen et à l’Équipe de France. Le résultat d’une longue réflexion pour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, alors âgé de 38 ans et usé après plus de 12 années passées au plus haut-niveau à laisser son corps en caution.

Investir la cité des Anges aux côtés de son grand pote Hugo Lloris, arrivé six mois plus tôt, avait alors tout de la bonne planque. Sauf qu’aujourd’hui, la réalité n’est plus tellement la même. Sportivement, le Français bat de l’aile, et cela se traduit par des chiffres bien en dessous de ses standards pour sa première saison de MLS : 10 matches, pour 0 but et 1 passe décisive. Giroud n’a plus grand-chose à prouver après une carrière aussi riche que la sienne, mais la frustration des supporters californiens peut s’entendre, eux qui fantasmaient certainement sur un impact immédiat du champion du monde. À l’arrivée, le LAFC a réalisé un premier exercice blanc comme neige, avec Giroud et Lloris dans ses rangs.

Il arrive en fin de contrat en décembre

Trois mois se sont écoulés depuis, le temps de couper et de se ressourcer, avant d’espérer repartir du bon pied pour cette nouvelle saison. Le premier rendez-vous officiel était fixé ce mardi, avec un déplacement dans le froid extrême de Denver pour affronter le Colorado Rapids. Un 16e de finale de CONCACAF Champions Cup, sorte de tournoi préparatoire pour la saison régulière de MLS, mais qui n’a franchement convaincu personne. Les coéquipiers de Giroud sont rentrés les mains vides (ils ont perdu 2-1 mais il y aura un match retour à Los Angeles, samedi), les joues rouges pour certains, et même la barbe congelée pour d’autres, à l’image du Français, muet et sorti à l’heure de jeu.

Quelques heures plus tôt, Giroud avait aussi appris qu’une effraction avait eu lieu à son domicile de Los Angeles, pendant que lui et sa famille étaient absents. D’après la presse américaine, les malfrats auraient dérobé des effets personnels du joueur, parmi lesquels des objets de luxe et des bijoux, dont le montant total serait évalué à environ 500 000 euros. Une nouvelle mésaventure, symbole de six premiers mois de galère de l’autre côté de l’Atlantique. Pour rappel, Giroud est sous contrat jusqu’en décembre 2025 avec son club. Et à date, rien n’assure qu’il rempilera.