EdF : Hugo Lloris jette des fleurs à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un avenir radieux attend Kylian Mbappé (22 ans). Difficile de penser le contraire quand on évoque la trajectoire de la carrière de l'attaquant du PSG, déjà champion du monde et qui possède l'étoffe d'un grand joueur. Présent en conférence de presse ce dimanche, quelques heures après la balade de l'équipe de France face au Kazakhstan (8-0) au Parc des Princes, Hugo Lloris (34 ans) a justement tenu à rappeler haut et fort devant la presse que le natif de Bondy allait connaître une très grande carrière.

« Kylian (Mbappé) était dans son jardin (samedi), il l'a démontré de la plus belle des manières (passeur décisif et auteur d'un quadruplé contre le Kazakhstan, NDLR). Il est en pleine confiance. À l'image de tous les joueurs qui ont participé à l'Euro (2020), lorsqu'on ne répond pas aux attentes, il y a des doutes, mais il faut se servir de ces moments pour se remettre en question et progresser. C'est ce que font les grands champions, comme Kylian. Il a un avenir de grande qualité il en a conscience. Il est fait pour battre des records et aller chercher des titres, il a ça en lui et il ne faut pas qu'il se mette de limites », a ainsi lancé le capitaine des Bleus, très flatteur envers son coéquipier en sélection. Une chose est sûre : les Bleus ont de quoi se frotter les mains pour les années à venir.