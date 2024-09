Des nouvelles d’Alexis Beka Beka

Il y a bientôt un an, la vie d’Alexis Beka Beka a failli prendre un tournant dramatique. À la suite de divers problèmes personnels, l’ancien milieu de l’OGC Nice souhaitait mettre fin à ses jours depuis le viaduc du Magnan. Dans son édition du jour, L’Équipe rapporte qu’il s’est reconstruit, ces derniers mois, aux côtés de sa famille et de ses amis, à l’écart du football. Après un séjour dans un établissement de santé, Beka Beka a repris le sport, courant juin, à Caen. Guillaume Travers, son préparateur physique, explique son regain de forme.

La suite après cette publicité

« La première phase a été de faire bouger son corps en faisant très attention à éviter les blessures, mais ça n’allait pas plus loin au début. Il y a eu des hauts et des bas, mais petit à petit, il a atteint tous les steps qu’on se fixait. (…) Il est proche de pouvoir reprendre l’entraînement collectif. Franchement, si vous m’aviez demandé en décembre si un retour en professionnel était envisageable, je vous aurais répondu que ça tenait du conte de fées. Aujourd’hui, ça devient possible », a-t-il expliqué. Espérons que ses problèmes soient désormais derrière lui.