Equipe de France : Didier Deschamps s’apprête à tout chambouler

Une nouvelle désillusion qui risque d’avoir des conséquences. Après le triste match nul contre Israël (0-0), les Bleus retrouvent l’Italie dimanche à San Siro. Ce choc aurait pu s’apparenter à une finale si la France avait battu un faible adversaire jeudi soir. Au lieu de ça, il faudrait un miracle, une victoire par au moins trois buts d’écart, pour que les hommes de Didier Deschamps chipent la première place de leur poule de Ligue des Nations à leurs futurs adversaires. Peu de monde y croit, d’autant que la qualification est déjà en poche.

Il s’agira surtout de faire bonne figuration face à une Squadra Azzurra en confiance après ses dernières sorties, qui font suite à un Euro raté (élimination en 8e de finale contre la Suisse). Franchement mécontent de ses joueurs, Didier Deschamps prévoit de très nombreux changements dans son équipe. Il avait d’ailleurs prévenu qu’il distribuerait les temps de jeu, mais certains n’ont vraiment pas marqué de points (on pense aux joueurs offensifs), quand d’autres ont donné un peu plus satisfaction, notamment les entrants contre Israël.

La ligne offensive va changer

Ainsi, comme expliqué, la base défensive devrait ressembler à celle entrevue jeudi soir au Stade de France. Maignan devrait être titulaire avec devant Koundé et une charnière centrale peu ou prou similaire. Un doute existe entre la titularisation de Saliba ou de Konaté pour faire association avec Upamecano. Lucas Digne lui sera aligné à la place de Theo Hernandez. Le latéral gauche sera d’ailleurs le joueur le plus expérimenté sur la pelouse puisqu’il fêtera sa 50e sélection, au même titre qu’un certain Adrien Rabiot.

Nous vous le disions, les remplaçants ont plutôt satisfait le sélectionneur. Le néo-Marseillais démarrera au milieu de terrain à côté du capitaine Kanté et de Guendouzi, évinçant Warren Zaïre-Emery du onze de départ. Camavinga est lui suspendu et est rentré à Madrid. Enfin devant, il va y avoir du chamboulement aussi puisque les trois offensifs titulaires contre Israël risquent d’être sur le banc dimanche. Très décevants, Olise et Barcola laisseront place à Coman et Nkunku, alors que le sélectionneur pourrait aligner Thuram en pointe à la place de Kolo Muani.