Belgique-Pays-Bas : les compositions sont tombées

La Belgique démarre sa campagne de Ligue des Nations par un derby face au Bays-Bas ce vendredi (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Placés dans le groupe 4 en compagnie de la Pologne et du Pays de Galles, les deux équipes disputent à Bruxelles le premier de leur quatre matchs prévus au cours du mois de juin.

Privés de Courtois (remplacé par Mignolet) et Denayer, blessés, les Diables Rouges présentent une équipe séduisante offensivement avec les présences de Vanaken, Lukaku et Eden Hazard. Meunier et Castagne seront en charge des couloirs tandis que De Bruyne et Witsel évolueront devant la défense à trois composée d'Alderweireld, Boyata et Vertonghen. En face, Van Gaal aligne aussi un 3-4-3 avec Timber, Van Dijk et Aké qui protègeront Cilessen. La paire Klaassen-De Jong fera office de double pivot, Dumfries et Blind seront quant à eux les pistons. Berghuis jouera en soutien du duo Bergwijn-Depay.

Les compositions :

Belgique : Mignolet – Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Witsel, Castagne – Vanaken, Lukaku, E.Hazard

Pays-Bas : Cilessen – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, Klaassen, F. De Jong, Blind – Berghuis, Bergwijn, Depay