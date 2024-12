Nantes - Rennes : le coup de gueule de Ludovic Blas

Le Stade rennais peut nourrir des regrets. À dix contre 11 durant toute la seconde mi-temps contre Nantes, après l’expulsion de Mikayil Faye, les Rouge et Noir se sont inclinés (1-0), dans le derby breton, lors de cette 14e journée de Ligue 1. En toute fin de rencontre, Moises Simon a permis aux Canaries de repartir avec la victoire. Après la rencontre, Ludovic Blas est revenu sur ce deuxième revers en trois matchs sous les ordres de Jorge Sampaoli.

« Le rouge a changé beaucoup de choses. Après, on sait que c’est compliqué de jouer à 10 contre 11. On doit essayer de ne pas prendre ce but, surtout qu’on arrive à bien défendre et à être solide. Donc, c’est dommage. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné par rapport à Saint-Étienne (victoire 5-0) ? Je ne peux pas répondre à cette question, vu qu’on était à 10. C’était compliqué. En première mi-temps, on a une occasion, mais leur gardien la sort. C’est dommage. (…) On se met en difficulté tout seul, aujourd’hui. Si on perd, c’est à cause de nous. Ce n’est pas grâce à Nantes. Donc, il va falloir mettre les idées en place et garder certaines bonnes qu’on a pu faire », a-t-il indiqué.