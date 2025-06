Prix, diffusion, horaires : les révélations de Nicolas De Tavernost sur la future chaîne de la Ligue 1

LFP Media va lancer sa propre chaîne. Le groupe média de la ligue a même lancé son appel d’offres pour la saison à venir, avec quatre lots proposés aux différents diffuseurs et plateformes, alors que la production des rencontres sera bel et bien assurée par LFP Media. Une nouvelle ère devra donc démarrer pour le foot français, qui a connu de nombreux déboires ces dernières années avec Mediapro et DAZN.

Et pour mener à bien ce projet, c’est Nicolas de Tavernost, ancien boss de M6, qui a été l’heureux élu. Forcément, ce gros changement suscite des interrogations chez les fans, soucieux de savoir comment ils devront s’y prendre pour regarder les rencontres de leur club à partir de la mi-août, mais aussi savoir combien ils devront payer pour avoir accès aux rencontres de Ligue 1. Invité de l’After Foot sur RMC Sport, Nicolas de Tavernost a apporté quelques éléments de réponse.

Un prix qui ne dépassera pas les 20 euros mensuels

« Le projet avance. On sera capable de vous donner des nouvelles précises et la façon dont on va procéder à la fin de ce mois, puisqu’il faut être prêt pour le 15 août, date de la reprise du championnat. Il y aura une chaîne Ligue 1. On y travaille, on est sur deux chantiers, le premier c’est la production de cette chaîne, on a fait un appel d’offres qui est en cours, beaucoup ont répondu, pour avoir les consultants, animateurs etc. Puis le deuxième pour la distribution de cette chaîne : qui va la distribuer et comment elle va être distribuée ? On annoncera à ce moment les prix », a-t-il d’abord lancé, avant d’entrer plus en détail sur la thématique du prix.

« Pour être concret. Vous pourrez télécharger la chaîne à partir d’une application pour voir la Ligue 1 sur votre tablette ou votre télévision connectée. C’est en direct. Puis il y aura des distributeurs, comme Orange, Free, Canal ou beIN qui pourront la distribuer, nous avons des discussions de caractère financier avec ces distributeurs pour trouver la meilleure solution pour le consommateur et pour les clubs. Le prix de la chaîne de la Ligue 1 sera inférieur à 20 euros par mois, et il y aura en plus un abonnement pour les jeunes », a ajouté le dirigeant.

L’objectif est de faire un game pass, comme ce qui se fait pour certaines ligues américaines comme la NBA et la NFL. « Les négociations ne sont pas terminées, on regarde déjà les consultants, on travaille sur la production. J’ai bon espoir que nous puissions annoncer en juillet un programme diffusé à partir du 15 août. Il y aura au minimum 8 matchs sur 9 sur la chaîne pour la saison prochaine, peut-être 9, et la saison suivante 9 matchs sur 9. On discute. Pour ceux qui suivent la Ligue 1, avoir tous les matchs sur un même canal, et nous ne souhaitons pas changer les horaires des matchs », a conclu De Tavernost, confirmant qu’il y a des discussions avec beIN pour récupérer ce match restant. Affaire à suivre.