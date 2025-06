La comparaison très osée d’un coach argentin sur Lamine Yamal et Mastantuono

Depuis cette finale de Ligue des Nations perdue par l’Espagne contre le Portugal, Lamine Yamal reçoit bon nombre de critiques. Auteur d’une mauvaise prestation contre les Lusitaniens, le Barcelonais est même moqué sur les réseaux sociaux. Et Jorge D’Alessandro, ancien joueur et entraîneur argentin, a tenu des propos très forts sur la star du Barça et la future recrue du Real Madrid Franco Mastantuono.

« Mastantuono est meilleur que Lamine Yamal. Il a la possibilité de jouer au milieu, en 10, il a une grosse richesse, je veux qu’il vienne rapidement à Madrid pour l’éduquer. […] J’ai du respect pour Lamine Yamal, mais je vois une autre dimension pour Mastantuono qui sera un joueur total. Ils ne sont pas comparables. Si je devais en prendre un pour mon équipe, je prends Mastantuono », a indiqué D’Alessandro sur le plateau d’El Chiringuito. Des propos qui font parler en Espagne…