Liga : Bilbao tenu en échec à domicile face à Valence

Dans une pente descendante depuis plus d'un mois (6 matches sans victoire, dont une défaite en finale de Copa), le Valence CF souhaitait se relancer sur la pelouse de San Mamés, où il affronte l'Athletic Club, toujours en course pour les premières places européennes. Les Basques, en confiance avec ses deux dernières victoires, pourraient occuper temporairement la 7e place de Villarreal, qualificative pour la C4.

La suite après cette publicité

Après une première période équilibrée entre les deux formations mais sans réelle opportunité franche, les Rojiblancos dominaient le second acte grâce aux occasions d'I. Williams (51e, 63e) et de Vesga (79e). Durant les sept minutes de temps additionnel (minimum), Villalibre trouvait la barre transversale sur un coup franc indirect (90+5e) avant que Guillamon n'écope un second carton jaune, synonyme d'explusion (90+8e). Match nul et vierge (0-0) qui permet à Bilbao de se hisser à la 7e place, Valence reste 10e.