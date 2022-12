PSG : les ventes de maillots floqués Messi et Mbappé ont explosé

Si l'Argentine a soulevé la Coupe du Monde au détriment de l'équipe de France, le PSG aussi a le sourire. Avec Leo Messi et Kylian Mbappé comme les deux grands protagonistes de la finale, le club de la capitale se frotte les mains. Et pour cause, L'Equipe indique que les ventes de maillots floqués au nom des deux joueurs ont explosé ces dernières heures.

L'augmentation est de l'ordre de 200% pour des maillots du PSG avec Messi et Mbappé inscrit dans le dos. Le marché américain s'est notamment emballé puisque 40 % de ces derniers achats venaient des États-Unis. De très bon augure pour les acteurs de ce marché avec la future Coupe du Monde organisée au Mexique, au Canada et aux USA en 2026.

